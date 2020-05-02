Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому сопротивлением за критику смягчения карантина в городе

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому начать сопротивление за критику , которая последовала от главы государства на его решение о смягчении в городе карантинных мер. Днем ранее украинский лидер обвинил градоначальника в желании заработать политические очки на досрочной отмене введенных в связи с пандемией ограничений.

Видеообращение мэр Черкасс начал с напоминания, что именно в этом городе Зеленский объявил о начале президентской кампании, а запись сделал на манер его предвыборного ролика: снимал на камеру смартфона, прогуливаясь по бульвару, а после загрузил на страницу в Facebook. Бондаренко упрекал главу государства в невыполнении обещаний. В частности, в слабой борьбе с коррупцией и нежелании замечать нарушения соратников по партии "Слуга народа". "Черкассы будут сопротивляться, запомните", - обратился он к президенту.

"Черкассы свободный казацкий город. И если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко", - добавил он.

Зеленский в пятницу пригрозил мэру Черкасс юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина в городе, несмотря на действующие общегосударственные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Президент "передал привет" от себя, от МВД и Службы безопасности Украины, подчеркнув, что градоначальник и городской совет "потеряли календарь" и перепутали понятия децентрализация и автономия.

Накануне в городе открыли парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушение санитарных правил и норм.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС, позднее была разрешена работа зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 2 мая в стране зафиксировано 11 411 случаев заражения, скончалось 279 человек.