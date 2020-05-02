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Зеленский призвал власти Украины обеспечить эффективное расследование трагедии в Одессе

Президент Украины назвал трагедию, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, "тяжелым эпизодом истории страны", о котором обязательно следует помнить

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Правительство Украины должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом в субботу по случаю шестой годовщины со дня массового убийства и пожара в Доме профсоюзов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - говорится в заявлении главы государства, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов, среди них и имена виновных в гибели граждан 2 мая 2014 года. Президент назвал трагедию в Одессе "тяжелым эпизодом истории страны", о котором обязательно следует помнить, если Украина хочет строить современное и сильное государство.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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