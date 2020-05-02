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Азербайджан направил ноту Казахстану в связи с инцидентом в Каспийском море

Ранее сотрудниками береговой охраны Погранслужбы Казахстана при задержании был убит один и ранены двое граждан Азербайджана

БАКУ, 2 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана вручил ноту послу Казахстана в связи с инцидентом в Каспийском море, в результате которого был убит один и ранены двое граждан республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"2 мая посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов был приглашен в МИД Азербайджана заместителем министра Халафом Халафовым. В ходе встречи была выражена серьезная обеспокоенность азербайджанской стороны применением сотрудниками береговой охраны Погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана оружия при задержании в Каспийском море граждан Азербайджана Г. Ибрагимова, Э. Нуриева, Э. Ахмедова и Ш. Новрузова, в результате чего погиб один и были ранены два человека, и ему вручена соответствующая нота МИД Азербайджана", - говорится в сообщении.

Во время встречи Халафов отметил, что применение огнестрельного оружия, в результате чего погиб человек, "не соответствует механизму сотрудничества между погранслужбами двух стран, существующему между Азербайджаном и Казахстаном духу дружбы и братства". Он адресовал казахстанской стороне просьбу о всестороннем изучении обстоятельств инцидента и информировании о результатах следствия, а также скорейшей передаче тела погибшего.

В свою очередь Абдыкаримов выразил глубокое сожаление в связи с гибелью человека. Он отметил, что передаст ноту и обеспокоенность азербайджанского государства своей стране, говорится в сообщении МИД.

Теги
АзербайджанКазахстан
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