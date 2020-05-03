СМИ: суд заблокировал решение МИД Бразилии о выдворении венесуэльских дипломатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии заблокировал в субботу исполнение постановления МИД страны о выдворении венесуэльских дипломатов. Об этом сообщает издание Antagonista.

Как уточняется, соответствующее решение принял судья Луис Роберту Баррозу по ходатайству депутата национального парламента от левой Партии трудящихся Паулу Пименты, согласившись с истцом в том, что такие действия могут повлечь нарушение бразильских конституционных норм, международных договоров в области прав человека и Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Баррозу также отметил, что дипломаты "не представляют никакой опасности", и потребовал от президента страны Жаира Болсонару и главы МИД Эрнесту Араужу дать разъяснения насчет их выдворения.

В Бразилии действуют шесть венесуэльских диппредставительств: посольство в Бразилиа, а также консульские учреждения в Белене, Боа-Висте, Манаусе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, напоминает издание. В пятницу с рекомендацией об отмене распоряжения МИД выступила Генпрокуратура Бразилии. В ноябре сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо предприняли попытку захвата посольства Боливарианской Республики в Бразилиа.

В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников. Из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в регионе и закрытия границ их эвакуация произошла только 18 апреля. МИД Бразилии также уведомил 17 венесуэльских дипломатов, находящихся в стране, что они должны покинуть ее территорию до 2 мая. Каракас назвал требования Бразилиа нарушающими Венскую конвенцию.