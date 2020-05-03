СМИ: западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе

ТАСС, 3 мая. Австралийское издание The Daily Telegraph сообщило о подозрениях разведок нескольких западных стран, будто власти Китая в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса нового типа в Ухане. Издание утверждает, что ознакомилось с пятнадцатистраничным досье, составленном спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

Газета утверждает, что, по данным разведслужб, китайские власти заставляли сообщавших о новой инфекции врачей молчать, уничтожали биоматериал из лабораторий и не передавали необходимые сведения специалистам, работающим над вакциной. Кроме того, по сведениям издания, власти КНР обладали информацией, что вирус передается от человека к человеку, в начале декабря, однако официально признали это лишь 20 января.

Газета добавляет, что разведслужбы разошлись в оценках происхождения вируса. Как уточняет The Daily Telegraph, США склоняются к версии утечки из лаборатории, а австралийская разведка считает официальную версию китайских властей более достоверной.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь отмечал, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

В то же время официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб сообщила, что ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных" и считает, что этот "вирус имеет животное происхождение".