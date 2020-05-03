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Пандемия коронавируса нового типа

Джонсон заявил, что у врачей был особый план действий на случай его смерти из-за COVID-19

Британский премьер также рассказал, что долгое время получал "литры" кислорода в качестве терапии заболевания
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон AP Photo/Frank Augstein
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 3 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у врачей, занимавшихся его лечением, были особые планы действий на случай его смерти из-за коронавируса. Об этом глава британского правительства сообщил в субботу газете The Sun.

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"Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что [у врачей] были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо", - рассказал Джонсон.

Он также отметил, что долгое время получал "литры" кислорода в качестве терапии заболевания, вызванного коронавирусом.

"Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше", - заявил премьер.

Джонсон лишь 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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