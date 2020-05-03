Экс-канцлер ФРГ Шрёдер назвал введенные против РФ санкции бессмысленными

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Санкции против России не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить к чему-либо. Такое мнение высказал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (1998-2005) в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel , выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

"Именно сейчас, когда на нас надвигаются сложные с точки зрения экономики времена из-за коронавируса, нам нужно больше сотрудничества. Именно поэтому бессмысленные санкции должны быть отменены", - сказал он.

"Заблуждается тот, ко думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций. Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - добавил Шрёдер.

Бывший канцлер упомянул эту тему также в контексте приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это была война на уничтожение с целью стереть Россию с мировой политической арены", - заявил он. Несмотря на это, Россия готова "доверительно работать" с современной Германией. "То, что мы поддерживаем санкции против России, не вписывается в это", - отметил Шрёдер.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции, связанные с Крымом.

Россия в августе 2014 года приняла меры в ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.