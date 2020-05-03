В НАТО пока не могут назвать дату учений в Грузии из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 3 мая. /ТАСС/. Дата проведения запланированных на 2020 год учений НАТО в Грузии из-за пандемии новой коронавирусной инфекции пока не известна. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье интервью спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурая "Радио Грузии" Общественного вещателя Грузии.

"Сейчас мы находимся в неординарной ситуации, и нам приходится адаптироваться к сложившемуся положению, однако это ни в коем случае не означает, что мы отказываемся от совместных учений НАТО в Грузии. Эти учения обязательно состоятся, однако когда и как - это зависит от адаптации плана учений НАТО в целом", - сказал Аппатурай, отвечая на вопрос ведущего, как скажется пандемия коронавируса на учения НАТО в Грузии.

Как отметил спецпредставитель, НАТО в этом году планирует учения, предположительно оценивая возможные риски заражения военных в той или иной стране. "За последние месяцы мы сократили масштабы учений НАТО, потому что хотим быть уверены, что будут предприняты адекватные меры по защите наших вооруженных сил, мы также должны быть уверены, что и со стороны военных НАТО опасность местному населению угрожать не будет. Это два очень важных вопроса", - добавил он.

В Грузии под эгидой НАТО ежегодно проводятся многонациональные учения Agile Spirit ("Проворный дух"). В 2019 году они состоялись с 27 июля по 9 августа. В них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из Грузии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, США, Турции и с Украины. В республике также один раз в три года проводятся командно-штабные учения Грузия - НАТО (NATO-GEORGIA EXERCISE). В последний раз они проходили в 2019 году.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Глава МИД России Сергей Лавров в 2019 году заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет остатки отношений РФ с альянсом. По его словам, "НАТО одержимо безостановочным расширением", и Москва видит в этом "стремление окружить Россию вражеским кольцом".