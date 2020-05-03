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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: в Южной Корее не считают обстрел погранпоста со стороны КНДР провокацией

По информации агентства Yonhap, со стороны Южной Кореи пострадавших и разрушений в результате инцидента нет

ТАСС, 3 мая. Обстрел погранпоста Южной Кореи в демилитаризованной зоне со стороны КНДР не был намеренной провокацией, считают в южнокорейском Комитете начальников штабов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военные занимаются расследованием случившегося.

Пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07:41 по местному времени (01:41 мск). Южнокорейская сторона произвела в общей сложности 20 ответных выстрелов и направила в КНДР письмо с требованием объяснений.

Согласно информации агентства, со стороны Южной Кореи пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. О пострадавших в КНДР ничего не известно.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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