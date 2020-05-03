{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: два сирийца погибли при взрыве мины в юго-западной провинции Эль-Кунейтра

По данным агентства SANA, террористы заложили фугас в сельской местности, которую ранее контролировала вооруженная группировка "Джебхат ан-Нусра"

ТАСС, 3 мая. Двое сирийских крестьян погибли в воскресенье, подорвавшись на мине в окрестностях населенного пункта Ходр в юго-западной провинции Эль-Кунейтра. Как сообщило агентство SANA, фугас был заложен террористами в сельской местности, которую ранее контролировала вооруженная группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Крестьяне направлялись в ранние часы на работу в район Телль-Хамрия.

SANA указывает, что бандформирования оставили после их разгрома в 2018 году правительственной армии множество фугасов в южных областях Сирии. Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки.

13 и 21 апреля во время сельских работ погибли при взрыве фугасов два крестьянина и еще пять получили ранения в провинции Хама.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Оппозиция Украины требует отправить в отставку главу МИД из-за заявления о трагедии 2 мая
Внешнеполитическое ведомство страны утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС