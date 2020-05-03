СМИ: два сирийца погибли при взрыве мины в юго-западной провинции Эль-Кунейтра

ТАСС, 3 мая. Двое сирийских крестьян погибли в воскресенье, подорвавшись на мине в окрестностях населенного пункта Ходр в юго-западной провинции Эль-Кунейтра. Как сообщило агентство SANA, фугас был заложен террористами в сельской местности, которую ранее контролировала вооруженная группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Крестьяне направлялись в ранние часы на работу в район Телль-Хамрия.

SANA указывает, что бандформирования оставили после их разгрома в 2018 году правительственной армии множество фугасов в южных областях Сирии. Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки.

13 и 21 апреля во время сельских работ погибли при взрыве фугасов два крестьянина и еще пять получили ранения в провинции Хама.