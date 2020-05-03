СМИ: в Сеуле заявили, что Ким Чен Ына не оперировали

ТАСС, 3 мая. Администрация президента Республики Корея считает слухами появившиеся в СМИ сообщения о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подвергался хирургическим операциям. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

"В СМИ строили домыслы насчет [перенесенной] Ким [Чен Ыном] операции, в качестве доказательства предъявляя изменения в его походке", - сказал он. По его словам, эти слухи, как полагают в Сеуле, не соответствуют действительности. Он не уточнил, на основании чего был сделан такой вывод.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в минувшую пятницу северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Отсутствие председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило появление в западных и южнокорейских СМИ утверждений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции. Официальные лица Китая и президент США Дональд Трамп усомнились в достоверности этой информации.

Западные и южнокорейские СМИ и ранее выступали с сообщениями, касающимися руководства КНДР, однако они не подтверждались.