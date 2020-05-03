СМИ: премьер Японии намерен продлить режим ЧС в стране до 31 мая

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая. Об этом в воскресенье сообщило Японское общественное телевидение ( NHK ).

Отмечается, что соответствующее решение он намерен обсудить на заседании консультативного комитета правительства.

Абэ 1 мая заявил, что поручил министру по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимуре проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны. Ожидается, что официальное решение о продлении будет принято 4 мая.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составляет более 15,5 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксированы 530 летальных исходов.

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