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Власти Зимбабве опровергли сообщения африканских СМИ о направлении войск в Мозамбик

Ранее СМИ сообщили, что на север Мозамбика якобы прибыли подразделения зимбабвийской армии для борьбы с исламистскими террористическими группировками

ПРЕТОРИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Постоянный секретарь министерства информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в воскресенье опроверг сообщения СМИ о направлении войск в Мозамбик.

"Зимбабве не разворачивала национальные вооруженные силы в Мозамбике", - написал он на своей официальной странице в Twitter.

Это заявление последовало после многочисленных публикаций в минувшую субботу в африканских СМИ сообщений о том, что на север Мозамбика якобы прибыли подразделения зимбабвийской армии для борьбы с исламистскими террористическими группировками. Ряд зимбабвийских изданий также опубликовал данную информацию.

На севере Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду с октября 2017 года действуют исламистские террористические группировки, которые совершают нападения на города, деревни и армейские посты. Наиболее активно действуют структуры "Аш-Шабаб", координирующие свои атаки с ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ") - подразделением "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Лидеры "Аш-Шабаб" и ISCAP ставят общую цель создания на территории Мозамбика исламистского государства, живущего по законам шариата.

В результате действий исламистов за последние два года, согласно подсчетам неправительственной организации Acled, в провинции Кабу-Делгаду погибли более 900 человек и еще 150 тыс. стали беженцами.

Теги
МозамбикЗимбабве
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