Оппозиция Украины требует отправить в отставку главу МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за "провокационного и манипулятивного" заявления о роли РФ в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье заявил председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку", - сказано в заявлении Медведчука, обнародованном в воскресенье на официальном сайте ОПЗЖ. Он пояснил, что заявление МИД Украины в шестую годовщину трагедии не отражает позицию главы государства. "Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил "искренние соболезнования семьям всех погибших" 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землей "не раздора, а братства", МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу "лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти", - отметил политик. Медведчук назвал заявление внешнеполитического ведомства "демонстративным игнорированием позиции главы государства", а также подчеркнул, что оно "идет вразрез с позицией главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая".

По словам Медведчука, ОПЗЖ считает заявление МИД "искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише" и требует от Зеленского пояснить, отражает ли оно позицию руководства государства, было ли согласовано с офисом президента, а также "почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко - Парубия [экс-глава Верховной рады]". Кроме того, добавил политик, оппозиция призывает фракцию президентской партии "Слуга народа" на внеочередном заседании парламента принять решение о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе.

Накануне президент Украины по случаю шестой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил соболезнования семьям жертв, а также назвал ее одним из "болезненных вопросов" украинской истории, который требует честного ответа на вопрос о том, кто виноват в произошедшем. Зеленский подчеркнул, что государство должно "сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня". При этом в его заявлении не прозвучало ни одного обвинения в сторону России, в то время как последовавшее заявление МИД Украины было переполнено ими и не пересекалось с позицией главой государства. Внешнеполитическое ведомство Украины утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины".

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".