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Кризис на Украине

Оппозиция Украины требует отправить в отставку главу МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

Внешнеполитическое ведомство страны утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины"

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за "провокационного и манипулятивного" заявления о роли РФ в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье заявил председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

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"За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку", - сказано в заявлении Медведчука, обнародованном в воскресенье на официальном сайте ОПЗЖ. Он пояснил, что заявление МИД Украины в шестую годовщину трагедии не отражает позицию главы государства. "Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил "искренние соболезнования семьям всех погибших" 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землей "не раздора, а братства", МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу "лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти", - отметил политик. Медведчук назвал заявление внешнеполитического ведомства "демонстративным игнорированием позиции главы государства", а также подчеркнул, что оно "идет вразрез с позицией главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая".

По словам Медведчука, ОПЗЖ считает заявление МИД "искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише" и требует от Зеленского пояснить, отражает ли оно позицию руководства государства, было ли согласовано с офисом президента, а также "почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко - Парубия [экс-глава Верховной рады]". Кроме того, добавил политик, оппозиция призывает фракцию президентской партии "Слуга народа" на внеочередном заседании парламента принять решение о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе.

Накануне президент Украины по случаю шестой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил соболезнования семьям жертв, а также назвал ее одним из "болезненных вопросов" украинской истории, который требует честного ответа на вопрос о том, кто виноват в произошедшем. Зеленский подчеркнул, что государство должно "сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня". При этом в его заявлении не прозвучало ни одного обвинения в сторону России, в то время как последовавшее заявление МИД Украины было переполнено ими и не пересекалось с позицией главой государства. Внешнеполитическое ведомство Украины утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины".

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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