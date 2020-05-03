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Лукашенко: Белоруссия будет более сдержанно реагировать на учения НАТО у своих границ

Это связано с тем, что Североатлантический альянс объявил об отказе от масштабных мероприятий из-за ситуации с пандемией

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Белоруссия будет реагировать на учения НАТО у своих границ более сдержанно после того, как Североатлантический альянс объявил об отказе от масштабных мероприятий из-за ситуации с пандемией. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, на котором обсуждались подготовка мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологическая ситуация в стране.

"Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко заметил, что некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения, но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации.

Ранее президент выражал обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, он заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США. Минобороны Белоруссии в марте сообщало, что в стране проходит комплексное учение в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил, что является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ республики.

Европейское командование США (EUCOM) ранее сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на учения НАТО "Защитник Европы" (Defender Europe). Также сообщалось, что США сокращают число военных, которые будут участвовать в учениях. Финальная часть "Защитника Европы", согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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