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СМИ: ВВС Израиля совершают разведывательные полеты над сирийско-ливанской границей

По данным агентства Al-Wataniya, израильский беспилотник появился со стороны моря в небе над южной окраиной Бейрута и барражирует над городскими кварталами

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот и совершают разведывательные полеты над пограничными районами с Сирией. Как сообщило агентство Al-Wataniya, израильские самолеты были замечены в небе над Акрубом и Хасбаей, фермами Шебаа и горным массивом Джебель-эш-Шейх (библейская гора Хермон).

По информации агентства, израильский беспилотник после полудня появился со стороны моря в небе над южной окраиной Бейрута и барражирует над городскими кварталами.

16 апреля МИД Ливана направил в Совет Безопасности ООН жалобу на действия еврейского государства после того, как беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал машину с командиром шиитской милиции "Хезболлах", известным под именем Хадж Имад. Внедорожник был обстрелян в момент, когда приближался к контрольно-пропускному пункту "Маснаа" на сирийско-ливанской границе. Шиитским бойцам, которые сражаются на стороне правительственной армии в соседней Сирии, удалось избежать гибели.

3 апреля МИД Ливана направил в Совбез ООН жалобу на Израиль после того, как его самолеты атаковали 31 марта территорию соседней Сирии из ливанского воздушного пространства. Как отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства, вторжения израильских самолетов для нанесения ракетных ударов по Сирии являются грубым попранием суверенитета Ливана и представляют прямую угрозу для мирного населения.

Теги
ЛиванСирияИзраиль
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