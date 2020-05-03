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Кризис на Украине

Эксперт: позиция МИД Украины по 2 мая может означать его выход из-под контроля Зеленского

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов считает, что Украина потеряла "находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления"

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Обнародованная Министерством иностранных дел Украины "пропагандистская" позиция о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе полностью идет вразрез с точкой зрения президента страны Владимира Зеленского, что может означать выход внешнеполитического ведомства из-под контроля главы государства. Такое мнение в воскресенье выразил бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

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"Вчера ближе к ночи, через четыре часа после президентского заявления о трагедии в одесском Доме профсоюзов, подчиняющийся президенту МИД [Украины] сделал полностью противоположное сообщение, оправдывающее и поощряющее эту массовую казнь. МИД исходит из того, что эта казнь являлась ответом на попытку дестабилизации и дезинтеграции Украины, сославшись на ряд сфальсифицированных уголовных дел и пропагандистские штампы [экс-президента Петра] Порошенко и [экс-главы Верховной рады Андрея] Парубия", - написал Портнов.

Он отметил, что оглашенная министерством позиция по событиям 2 мая может, кроме прочего, означать, что Зеленский не контролирует МИД. "Или президент в течение одного дня радикально поменял свое мнение и опять попытался удовлетворить две стороны, или подчиняющееся ему министерство полностью вышло из под его контроля и посчитало возможным его игнорировать и опровергнуть", - предположил юрист. Он подчеркнул, что любой из этих вариантов губителен для украинской государственности. "В любом случае это значит, что там наверху больше никого нет, а государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления", - заключил Портнов.

Несоответствия в позициях Киева

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по случаю шестой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил соболезнования семьям жертв, а также назвал ее одним из "болезненных вопросов" украинской истории, который требует честного ответа на вопрос о том, кто виноват в произошедшем. Зеленский подчеркнул, что государство должно "сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня". При этом в его заявлении не прозвучало ни одного обвинения в сторону России, в то время как последовавшее заявление МИД Украины было переполнено ими. Более того, внешнеполитическое ведомство Украины утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины".

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в воскресенье призвал отправить в отставку руководство МИД Украины из-за "провокационного и манипулятивного" заявления о российском следе в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". В октябре прошлого года Верховная рада провалила инициативу о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе, предложенную фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Однако ОПЗЖ продолжает настаивать на создании такой комиссии в Раде.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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