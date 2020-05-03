Чехия не планирует высылать дипломатов РФ из-за кризиса вокруг сноса памятника в Праге

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек считает, что отношения с Россией переживают тяжелый период после сноса в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, однако надеется, что дело не дойдет до высылки дипломатов. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Mlada fronta DNES.

"Наши взаимоотношения (РФ и Чехии - здесь и далее прим. ТАСС) переживают очень сложный период. Прежде всего из-за стремления России политизировать целый ряд исторических тем. Это (обострение отношений) подтверждает и факт, что последняя встреча министров иностранных дел [двух стран] состоялась в 2005 году, то есть 15 лет назад. Мы должны были бы стараться [развивать] конструктивный подход [в отношениях]. Я сторонник прагматизма и в отношениях со сложными (для Чехии) партнерами, каким является, например, РФ", - сказал Петржичек. По его словам, в отношениях между двумя странами "исторические темы, действительно, получают сильную эмоциональную окраску", и поэтому "не нужно намеренно подливать масло в огонь". Высылка дипломатов не планируется Глава МИД коснулся публикации в еженедельнике RESPEKT о якобы прибытии в Прагу в марте российского дипломата с ядом рицин, который, как утверждается, мог предназначаться для организации покушения на политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту информацию немыслимой, отметив, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.