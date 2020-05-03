Чехия не планирует высылать дипломатов РФ из-за кризиса вокруг сноса памятника в Праге

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек считает, что отношения с Россией переживают тяжелый период после сноса в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, однако надеется, что дело не дойдет до высылки дипломатов. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Mlada fronta DNES.
"Наши взаимоотношения (РФ и Чехии - здесь и далее прим. ТАСС) переживают очень сложный период. Прежде всего из-за стремления России политизировать целый ряд исторических тем. Это (обострение отношений) подтверждает и факт, что последняя встреча министров иностранных дел [двух стран] состоялась в 2005 году, то есть 15 лет назад. Мы должны были бы стараться [развивать] конструктивный подход [в отношениях]. Я сторонник прагматизма и в отношениях со сложными (для Чехии) партнерами, каким является, например, РФ", - сказал Петржичек.
По его словам, в отношениях между двумя странами "исторические темы, действительно, получают сильную эмоциональную окраску", и поэтому "не нужно намеренно подливать масло в огонь".
Высылка дипломатов не планируется
Глава МИД коснулся публикации в еженедельнике RESPEKT о якобы прибытии в Прагу в марте российского дипломата с ядом рицин, который, как утверждается, мог предназначаться для организации покушения на политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту информацию немыслимой, отметив, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.
Петржичек не стал давать оценку этой публикации, сообщив, что после ее появления в Праге не рассматривают вариант с высылкой российских дипломатов. "Это, действительно, является последним шагом. Должны быть нарушены законы нашей страны или мы должны были бы четко доказать [факт] появления угрозы для безопасности Чехии. Не думаю, что этот [вопрос] стоит в повестке дня. Мы хотим и готовы к переговорам в конструктивном духе, но для этого должна быть [проявлена] добрая воля российской стороной", - сказал глава МИД Чехии.
По его словам, 9 апреля он встречался с послом РФ в Чехии Александром Змеевским 9 апреля и в ближайшее время планирует вновь провести с ним переговоры. Комментируя информацию о предоставлении охраны некоторым пражским политикам, Петржичек заявил, что это сделано в качестве "профилактической меры", так как в их адрес звучали угрозы.
Снос памятника в Праге
Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".
Как заявил в четверг глава МИД РФ, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".
Отвечая претензии российской стороны, Петржичек выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".