Предприниматели провели митинг у офиса Зеленского, требуя ослабить карантин

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Представители малого бизнеса Украины провели митинг на Площади независимости в центре Киева, а затем у здания офиса президента Владимира Зеленского. Люди вновь потребовали от власти ослабить карантин, разрешив компаниям возможность работать.

Группа бизнесменов из разных городов Украины - Киева, Львова, Харькова, Чернигова, Винницы и других - собрались в воскресенье в первой половине дня на центральной площади столицы. Люди провели акцию, обращенную к властям, в ходе которой потребовали ослабить карантинные ограничениям, разрешив работать малым предприятиям. Все присутствующие были в масках и пытались соблюдать установленную социальную дистанцию.

После этого колонна двинулась к зданию офиса Зеленского, где предприниматели вновь огласили свои требования. Аналогичные требования прозвучали и из припаркованного у здания офиса автомобиля, на котором также размещен плакат с лозунгом "Защитим бизнес". "Мы попросили Владимира Александровича, чтобы он дал команду открыть малые предприятия", - прозвучало из громкоговорителя, размещенного на автомобиле.

Однако к бизнесменам никто из представителей главы государства не вышел. Протестующие в итоге почти в полном составе покинули улицу Банковую, на которой находится офис президента.

Прошедший в воскресенье протест был не первым митингом предпринимателей за последние дни. 29 апреля несколько десятков бизнесменов заблокировали движение по проезжей части у здания правительства в центре Киева, требуя от власти завершить карантин из-за коронавируса 1 мая, а не 11 мая, как планируется.

Сопротивление карантину на местах

Власти ряда регионов Украины уже заявили о готовности снять карантинные ограничения. 1 мая в Черкассах по решению мэрии открыли парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы. Это спровоцировало конфликт между местной и центральной властью. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении санитарных правил и норм. Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина в городе вопреки действующим общегосударственным ограничениям в связи с пандемией коронавируса. В ответ Бондаренко пригрозил главе государства начать сопротивление за критику смягчения карантина в городе.

Городской совет Мукачево Закарпатской области сообщил о планах открыть торговые центры и парки уже с 4 мая.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС, позднее была разрешена работа зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Правительство Украины представило план смягчения карантина, который намерено начать реализовывать с 11 мая. По состоянию на 3 мая в стране зафиксировано 11 913 случаев заражения коронавирусом, скончались 288 человек, выздоровели - 1 547.