В Сирии заявили, что планы США и Израиля ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке

ТАСС, 3 мая. Сирия призвала Совет Безопасности ООН положить конец посягательствам США и Израиля на международную законность. Об этом говорится в переданном в воскресенье агентством SANA заявлении МИД Сирии.

"Поведение США и Израиля ставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе. В нем осуждаются планы израильских властей при поддержке Вашингтона аннексировать часть палестинских районов на Западном берегу реки Иордан.

"Агрессивный и экспансионистский курс израильского правительства является вызовом всем арабским странам, что требует от них занятия ответственной исторической позиции в защиту национальных интересов, против какой-либо нормализации отношений с Израилем", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства.

30 апреля Лига арабских государств (ЛАГ) призвала международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россию и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Это обращение ЛАГ прозвучало в ответ на планы Израиля аннексировать долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также ряд районов, где расположены еврейские поселения.

В сентябре прошлого года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября 2019 года, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. 28 января президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне ключевые положения плана ближневосточного урегулирования, сообщив, в частности, о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.