Чешский вице-премьер высказался против снижения числа российских дипломатов в республике

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Вице-премьер, глава Минпромторга и Минтранса Чехии Карел Гавличек, выступая в воскресенье в дискуссионной передаче Чешского телевидения, заявил, что не считает целесообразным снижение количества сотрудников российского посольства в республике из-за недавней скандальной публикации еженедельника Respekt о прибытии в Прагу дипломата с ядом рицин, который якобы мог бы быть использован для отравления пражских муниципальных политиков, связанных со сносом памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в районе Прага-6.

"Не думаю, что сейчас удачное время для снижения числа дипломатов, - отметил Гавличек. - Мы не должны впадать в панику и на основе информации спекулятивного характера высылать посла".

Вице-премьер также подчеркнул, что власти республики принимают жесткие меры к создающим угрозу для ее безопасности. "Никто не может [нам] угрожать и нарушать наш суверенитет. Любой, кто это сделает, должен получить жесткий ответ [на эти действия]", - сказал Гавличек.

Принимавший участие в передаче вице-спикер нижней палаты национального парламента, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил, что по поводу истории с рицином "смеются [чешские] эксперты в области безопасности". Он также считает, что сносом памятника Чехия нарушила свои обязательства по договору об основах дружеских отношений с РФ от 1993 года, так как в данный момент не обеспечивает доступ общественности к монументу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу, а три пражских муниципальных политика получили полицейскую охрану, которая, по утверждению еженедельника Respekt, была им предоставлена из-за возможной угрозы ликвидации российскими спецслужбами.

"Ставлю под сомнение [заявления о том], что Россия нам угрожает. Такой же закон [об уголовной ответственности за причинение ущерба памятникам] действует в США. Они [США] также могут [в уголовном порядке] преследовать иностранцев, которые нарушают международный договор", - сказал лидер коммунистов, на поддержку которых в парламенте опирается правительство Чехии.

Филип резко осудил действия пражских муниципальных политиков, направленные на пересмотр истории Второй мировой войны, что, по его мнению, выразилось, в частности, в установке 30 апреля памятной доски власовцам в районе Ржепорые. "Они [эти муниципальные политики] героизируют здесь фашизм. Соорудить памятник власовцам - это все равно что поставить памятник фашизму", - сказал вице-спикер.

В свою очередь пресс-секретарь Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Ярослав Штиха, комментируя факт предоставления полицейской охраны пражским муниципальным политикам, сказал Чешскому телевидению: "Считаем чрезвычайно серьезной ситуацию со звучащими угрозами в адрес чешских муниципальных политиков".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек ранее в интервью газете Mlada fronta DNES сообщил, что полицейская охрана пражским муниципальным политикам предоставлена в профилактических целях. Вариант высылки российских дипломатов из республики не рассматривается.

Демонтаж памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого памятник находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу.