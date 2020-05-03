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Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая

Выборы в Меджлис состоялись 21 февраля, в некоторых округах весной должен был пройти второй тур, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на сентябрь

ТЕГЕРАН, 3 мая. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана текущего созыва прекращает свою работу 26 мая. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель президиума Меджлиса Ирана Асадулла Аббаси.

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"Датой окончания [работы] будет 26 мая", - сказал он, сославшись на решение президиума парламента. Слова Аббаси приводит агентство ISNA. Он также отметил, что, "по причине праздника разговения (в этом году в Иране приходится на 24 мая), открытые сессии парламента не будут проводится после 20 мая".

Выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. В ряде округов весной должен был пройти второй тур, однако из-за эпидемии коронавируса он был перенесен на сентябрь этого года.

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