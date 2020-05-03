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Ситуация на Корейском полуострове

Помпео назвал непреднамеренными выстрелы в демилитаризованной зоне со стороны КНДР

Госсекретарь США сообщил, что со стороны Севера было несколько выстрелов, а южнокорейцы в свою очередь открыли ответный огонь

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Выстрелы со стороны КНДР в направлении погранпоста Южной Кореи в демилитаризованной зоне, вероятно, не были преднамеренными. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC в воскресенье.

"Я видел новости об этом, я также ознакомился с некоторыми нашими внутренними данными", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. Как он отметил, по сведениям Вашингтона, "было несколько выстрелов со стороны Севера". "Мы думаем, что они были непреднамеренными, - добавил Помпео. - Южнокорейцы открыли ответный огонь. Насколько мы знаем, никто не погиб".

Как сообщало ранее агентство Yonhap, пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия. Южнокорейская сторона произвела в общей сложности 20 ответных выстрелов и направила в КНДР письмо с требованием объяснений.

Согласно информации агентства, со стороны Южной Кореи пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. О пострадавших в КНДР ничего не известно.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеПомпео, Майкл (Майк)
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