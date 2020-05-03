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США не считают беспрецедентным долгое отсутствие лидера КНДР на публике

При этом госсекретарь США Майкл Помпео отказался уточнить, был ли, по сведениям Вашингтона, Ким Чен Ын болен

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Фотографии, опубликованные северокорейской стороной, свидетельствуют о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров, Вашингтон не считает его продолжительное отсутствие на публике беспрецедентным. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC в воскресенье.

На вопрос о том, почему, по его мнению, северокорейский лидер не присутствовал на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена и на других мероприятиях, руководитель американского внешнеполитического ведомства ответил: "Я могу рассказать не так много о том, что мы знаем о его действиях в течение этого времени. Мы не знаем, почему он предпочел пропустить это".

"Мы знаем, что и ранее бывало, когда председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] долго не появлялся на публике. Так что это не является беспрецедентным", - добавил Помпео. "Мы видели те же кадры днем ранее, что и другие. Похоже, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] жив и здоров", - констатировал он. Госсекретарь США отказался уточнить, был ли, по сведениям Вашингтона, Ким Чен Ын болен.

Как отметил Помпео, для США "задача остается прежней". По его словам, она состоит в том, чтобы "убедить северокорейцев отказаться от ядерного оружия".

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в минувшую пятницу северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Отсутствие председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля привело к появлению в западных и южнокорейских СМИ утверждений о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции. Официальные лица Китая и президент США Дональд Трамп усомнились в достоверности этой информации. Западные и южнокорейские СМИ и ранее выступали с сообщениями, касающимися руководства КНДР, однако они не подтверждались.

Теги
СШАКНДРПомпео, Майкл (Майк)
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