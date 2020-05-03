Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении вторжения колумбийских наемников

КАРАКАС, 3 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы сообщили о том, что им удалось предотвратить вторжение группы наемников со стороны Колумбии, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление в воскресенье сделал глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль во время выступления в Каракасе.

"Сегодня, 3 мая 2020 года, группа наемников-террористов из Колумбии попыталась осуществить вторжение через море с целью осуществления террористических актов в стране, убийства лидеров правительства Венесуэлы <...> и осуществления государственного переворота", - заявил министр, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Ревероль отметил, что вторжение было остановлено благодаря действиям Вооруженных сил Венесуэлы и правоохранительных органов.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.