Милорад Додик считает, что Босния и Герцеговина политизировала помощь специалистов из РФ

БЕЛГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Власти Боснии и Герцеговины под диктовку иностранного лобби политизировали вопрос гуманитарной помощи из России. Об этом заявил в воскресенье агентству Srna сербский член Президиума (коллективного органа власти) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.

"Реакция на приглашение Драгана Човича, направленное Российской Федерации, является чистейшей политизацией, за которой, очевидно, стоит продолжающаяся русофобия боснийских политиков, которая долгое время поддерживается при помощи иностранных суфлеров и лобби. Из-за этого, к сожалению, они [власти Федерации БиГ] воспротивились доставке необходимой помощи в Мостар. Известно, что РФ была готова послать своих специалистов и в Сараево, а также в другие части Федерации БиГ, если бы им направили запрос о помощи. Во многих более богатых, чем БиГ, странах с радостью приняли помощь РФ, среди них Италия, где российских специалистов встретили с воодушевлением, во многих странах россиян встретили с радостью, но не в Боснии и Герцеговине, где они оказались нежеланными", - заявил Додик.

Представитель сербов Боснии и Герцеговины в Президиуме Милорад Додик (государство БиГ состоит из мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также округа Брчко) напомнил, что российские специалисты обладают "самой современной техникой, которой нет в БиГ". По его мнению, работа российских специалистов оказала бы огромную помощь городу Мостар.

Ранее представитель хорватов в Президиуме Боснии и Герцеговины Драган Чович направил российской стороне запрос о помощи в городе Мостар, где хорваты составляют значительную часть населения. Российские специалисты откликнулись на призыв. Однако направленный посольством РФ в Сараево запрос на въезд российского гуманитарного конвоя не был одобрен министром безопасности БиГ Фахрудином Радончичем. Он не дал разрешение, сославшись на то, что такой вопрос находится в юрисдикции Президиума БиГ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Планировалось, что военные проведут противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России с 9 по 23 апреля работал в Боснии и Герцеговине. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.