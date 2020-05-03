Власти Венесуэлы заявили о ликвидации наемников, пытавшихся вторгнуться в страну

БОГОТА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо сообщил, что национальным правоохранительным органам удалось задержать двух наемников и ликвидировать восьмерых, которые попытались вторгнуться в Боливарианскую Республику. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Сегодня на рассвете несколько человек попытались проникнуть в нашу страну на лодках <...>. В результате восемь человек погибли и двое задержаны", - проинформировал Кабельо.

Он добавил, что в число задержанных входит гражданин Венесуэлы, который сотрудничал с Управлением по борьбе с распространением наркотиков США. "Он сам это сказал", - отметил Кабельо.

Венесуэльские власти в воскресенье сообщили о том, что им удалось предотвратить вторжение со стороны Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.