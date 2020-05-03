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Президент Бразилии намерен добиваться исполнения конституции "любой ценой"

Жаир Болсонару подчеркнул, что считает себя жертвой политического заговора оппонентов, которые пытаются всеми способами лишить его власти и отстранить от должности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье заявил, что намерен добиваться принудительного исполнения конституции. Это заявление политик сделал на фоне крупнейшего политического кризиса, грозящего обернуться импичментом главы государства.

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"Мы дошли до крайности. Больше никаких переговоров. С сегодняшнего дня мы будем не требовать исполнения конституции, а принуждать к этому. Она будет исполнена любой ценой", - заявил он в ходе трансляции в своем аккаунте в Facebook.

В воскресенье сторонники Болсонару, несмотря на бушующую в стране эпидемию коронавируса, провели автомитинг по центральному столичному проспекту Министерств, который завершился массовым сходом последователей президента у его рабочей резиденции, дворца Планалту. Они перекрыли шестиполосную магистраль, отделяющую президентский дворец от площади Трех властей, где расположены парламент и конституционный суд страны (Федеральный верховный суд, ФВС). В руках они держали национальные флаги и транспаранты с призывами, направленными против законодательной и исполнительной властей. Болсонару назвал этот митинг "стихийным" и, как уже ранее поступал неоднократно, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и бразильского Минздрава, вышел поприветствовать своих сторонников с рампы резиденции, проведя в их окружении более часа.

Политик также сообщил, что в понедельник намерен назначить нового руководителя Федеральной полиции. Ранее судья ФВС Алешандри Мораэс заблокировал предыдущее решение Болсонару - о назначении на этот пост бывшего президентского охранника Алешандри Рамаженя. По мнению бразильского лидера, это действие Федерального верховного суда было неправомерным, поскольку назначение главы правоохранительного ведомства относится к исключительной компетенции руководителя исполнительной власти.

Болсонару считает себя жертвой политического заговора оппонентов, которые, по его мнению, пытаются всеми способами лишить его власти и отстранить от должности. На рассмотрении председателя нижней палаты парламента Родригу Майи находится около 30 прошений о начале процедуры импичмента президента, которым он, однако, пока не дает ход.

"Исполнительная власть едина в своем намерении вытащить страну из той ситуации, в которой она находится. С нами народ и вооруженные силы", - подытожил глава государства.

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Бразилия
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