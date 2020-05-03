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Вучич заявил, что парламентские выборы в Сербии пройдут 14 или 21 июня

Ожидается, что избирательная кампания возобновится после отмены режима ЧП в стране с 7 мая

БЕЛГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Выборы в парламент Сербии пройдут 14 или 21 июня, в соответствии с конституцией страны. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Выборы пройдут в соответствии с законными сроками - 14 или 21 июня", - заявил президент.

В Сербии на 26 апреля были запланированы парламентские и местные выборы, однако из-за эпидемии коронавируса центральная избирательная комиссия страны приняла решение о прекращении подготовки к ним до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение. Ожидается, что избирательная кампания возобновится после отмены режима ЧП с 7 мая.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составляет 9 464, число летальных исходов увеличилось до 193. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует комендантский час.

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Сербия
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