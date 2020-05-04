МИД Колумбии отвергает обвинения Венесуэлы в подготовке атаки наемников

БОГОТА, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Колумбии отвергло обвинения венесуэльских властей в подготовке вторжения наемников с целью осуществления государственного переворота в Боливарианской Республике.

"МИД от имени национального правительства [Колумбии] отвергает претензии, которые были сделаны от имени диктаторского режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, пытающегося обвинить нашу страну в предполагаемых дестабилизирующих акциях", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Отмечается, что Каракас обвиняет Боготу с целью отвлечь внимание от внутренних проблем Венесуэлы. "Мы призываем международное сообщество отвергнуть обвинения такого рода", - подчеркивается в документе.

Венесуэльские власти в воскресенье сообщили о том, что им удалось предотвратить вторжение со стороны Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.