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ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой

Она была назначена депутатом Сената 13 сентября 2016 года
Дарига Назарбаева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дарига Назарбаева
© Петр Ковалев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление о прекращении полномочий депутата Сената (верхней палаты парламента) республики Дариги Назарбаевой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК страны.

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"4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление "О прекращении полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия Назарбаевой прекращены в соответствии с пунктом 5 статьи 52 конституции страны, пунктами 5 и 9 статьи 24 конституционного закона "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" на основании указа президента Касым-Жомарта Токаева.

2 мая он подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата Сената. Токаев выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

56-летняя Назарбаева занимала должность председателя Сената с 20 марта 2019 года. Ранее она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. Депутатом Сената Назарбаева была назначена 13 сентября 2016 года. Она является старшей дочерью первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыНазарбаева, Дарига Нурсултановна
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