Токаев назначил депутатом Сената Маулена Ашимбаева

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил депутатом Сената (верхней палаты парламента) республики Маулена Ашимбаева, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя администрации главы государства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

"Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала Ашимбаева в качестве депутата. "Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет зарегистрировать депутатом Сената парламента Республики Казахстан Ашимбаева Маулена Сагатханулы. Вручить зарегистрированному депутату Сената парламента Республики Казахстан соответствующие удостоверение и нагрудный знак", - говорится в соответствующем постановлении.

49-летний Ашимбаев в разные годы работал помощником президента Казахстана, заместителем руководителя администрации президента Казахстана, заместителем секретаря Совета безопасности республики, был первым заместителем председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

Ранее ЦИК Казахстана на основании указа Токаева прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой. 2 мая президент подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата Сената. Токаев выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

В Сенате Казахстана 49 мест, 15 сенаторов назначает президент республики, судьба остальных мандатов определяется на собрании выборщиков депутатов маслихатов - местных органов представительной власти. Срок полномочий депутатов составляет шесть лет. Кандидатура на должность председателя Сената выдвигается президентом. Спикер избирается тайным голосованием на заседании из числа сенаторов, свободно владеющих государственным языком, большинством голосов от общего числа депутатов палаты.