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Гутерриш назвал основное достижение ООН за 75 лет

По словам генсека организации, это предотвращение третьей мировой войны

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать третьей мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"На протяжении 75 лет не произошло ни одной крупной войны, нам удавалось избежать третьей мировой, - сказал он. - Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня".

Гутерриш подчеркнул, что мир и безопасность являются "абсолютными приоритетами ООН". С этой точки зрения, резюмировал он, всемирная организация может гордиться результатами своей деятельности.

Теги
Гутерриш, Антониу
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