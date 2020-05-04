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75-летие Победы

Гутерриш рассчитывает, что все члены ООН поддержат декларацию к 75-летию Победы

Генсек ООН отметил, что "само появление организации стало возможным лишь благодаря Победе"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на одобрение всеми странами - членами организации декларации к 75-летию Победы.

"Мы собираемся провести торжественное заседание, организованное Генеральной Ассамблеей, с участием всех членов. Мы надеемся, что государства-члены одобрят декларацию, в которой будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны", - сообщил он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Гутерриш напомнил, что всемирная организация также отмечает свое 75-летие. "Само появление организации стало возможным лишь благодаря Победе. Не было бы Победы, не было бы и ООН", - подчеркнул генсек.

Ранее о подготовке в Генассамблее ООН проекта резолюции по случаю 75-летия Победы сообщил в эксклюзивном интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соавторами документа стали страны СНГ, КНР и ряд других государств - членов ООН, отметил он. По словам главы МИД, заседание Генассамблеи по данному вопросу может быть созвано после того, как эпидемиологическая ситуация позволит возобновить нормальную работу в ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, Антониу75-летие Победы
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