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Глава Избиркома Польши заявил о невозможности проведения президентских выборов 10 мая

Сильвестр Марчиняк сообщил, что для этого не установлена необходимая правовая база

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк не считает возможным проведение запланированных на 10 мая президентских выборов в стране. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

"С организационной точки зрения это невозможно. До 10 мая осталось меньше недели, а правовая база не установлена. Определенные компетенции Избиркома заморожены, а закон о почтовом голосовании по-прежнему в Сенате. Поэтому осталось слишком мало дней, чтобы провести выборы. Должно произойти чудо, чтобы до этого довести", - указал Марчиняк.

"Сегодня мы стоим перед выбором: провести выборы или отложить их. Есть разные решения, соответствующие конституции. В польском случае самое простое - ввести чрезвычайное положение или положение стихийного бедствия. Тогда выборы могли бы состояться самое раннее спустя 90 дней после завершения этого режима", - добавил глава Избиркома.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. В правящей партии Польши "Закон и справедливость" (ЗиС) и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом.

6 апреля Сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы не Избиркомом, а Польской почтой, находящейся в ведении министерства по контролю за государственными активами. В законопроекте отмечается, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающиеся фальсификации, оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената, который завершит работу над ним только 6 мая.

Если Сенат отклонит законопроект о почтовом голосовании, у Сейма все равно останется возможность его утвердить большинством голосов. ЗиС этим большинством располагает, но в правящей коалиции есть несколько депутатов из политического объединения "Соглашение", которые намерены голосовать против. Таким образом, судьба выборов 10 мая решится за три дня до намеченного голосования.

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