В МИД Ирана считают, что США не удастся продлить оружейное эмбарго против Тегерана

ТЕГЕРАН, 4 мая. /ТАСС/. США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре. Такое мнение выразил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Что касается усилий США по продлению оружейного эмбарго, то мы надеемся, что этот вопрос не будет поставлен на рассмотрение в СБ ООН, - приводит его слова агентство Young Journalists Club. - Однако в случае, если это произойдет, Иран даст соответствующий ответ". По словам Мусави, "Вашингтон после собственного выхода хочет уничтожить все достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Мы находимся в тесном контакте с остальными участниками ядерной сделки и уверены, что новые действия США не увенчаются успехом", - добавил он.

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия эмбарго.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речи о продлении оружейного эмбарго в СБ ООН не идет.