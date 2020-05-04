Маулен Ашимбаев избран спикером Сената Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в понедельник избрали председателем Сената бывшего первого заместителя руководителя администрации президента республики Маулена Ашимбаева. Это подтвердил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Маулен Ашимбаев избран председателем Сената", - сказал он.

Ранее ЦИК Казахстана на основании указа президента Касым-Жомарта Токаева прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой. Президент выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

В понедельник президент Казахстана назначил Маулена Ашимбаева депутатом Сената. 49-летний Ашимбаев в разные годы работал помощником президента Казахстана, заместителем руководителя администрации президента Казахстана, заместителем секретаря Совета безопасности республики, был первым заместителем председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

В Сенате Казахстана 49 мест, 15 сенаторов назначает президент республики, судьба остальных мандатов определяется на собрании выборщиков депутатов маслихатов - местных органов представительной власти. Срок полномочий депутатов составляет 6 лет. Кандидатура на должность председателя Сената выдвигается президентом. Спикер избирается тайным голосованием на заседании из числа сенаторов, свободно владеющих государственным языком, большинством голосов от общего числа депутатов палаты.

Согласно закону "О президенте Республики Казахстан", в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Казахстана, а также его смерти полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю Сената; при невозможности председателя Сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю Мажилиса (нижней палаты) парламента.