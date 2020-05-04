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Пандемия коронавируса нового типа

В МИД Польши заявили, что пандемия показала нереальность идеи наделения ЕС высшей властью

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что в период пандемии высшая власть должна находиться на уровне государства, а не европейских институтов

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Идея наделения Европейского союза более высокими по сравнению с входящими в сообщество странами полномочиями в период пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, показала свою несостоятельность. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью "Ежедневной польской газете" министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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"В период кризиса входящие в сообщество государства берут на себя ответственность за безопасность своих граждан", - отметил он. "Суверенитет, то есть высшая власть, находится на уровне государства, а не европейских институтов. Польша, так же как и другие страны-члены, ввела свои чрезвычайные меры, такие как закрытие границ, карантин, прекращение работы учреждений, школ или запрет массовых собраний", - сказал он.

"Это показало, что идеи переформатирования ЕС с предоставлением ему высшей власти, например в сфере безопасности, в столкновении с кризисом оказались абсолютно нереальными", - констатировал польский министр.

"Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов", - считает Чапутович. "Членство приносит выгоду всем странам, в том числе и Польше. Уже появились первые сигналы о постепенном выходе из экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Некоторые надеются, что роль ЕС в этом процессе будет больше, что он реально поддержит отдельные страны", - указал глава МИД.

В Польше число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило 13 тыс., 678 человек умерли. С середины марта в стране действует режим эпидемии, закрыты многие учреждения и организации.

Теги
ПольшаПандемия коронавируса нового типа
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