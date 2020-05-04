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Переговоры по Сирии в Астане

В Иране надеются провести астанинский саммит в Тегеране, но согласны и на видеоформат

Последний раз переговоры состоялись 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане

ТЕГЕРАН, 4 мая. /ТАСС/. Иранская сторона надеется на проведение следующего саммита по сирийскому урегулированию в астанинском формате в Тегеране, но согласен в случае сохранения угрозы коронавируса на организацию мероприятия по видеосвязи. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"В ходе видеоконференции глав МИД [России, Ирана и Турции] стороны подтвердили стабильность астанинского процесса, и мы надеемся, что после нормализации медицинской ситуации в мире саммит глав стран-участниц пройдет в Тегеране, - приводит его слова агентство ISNA. - Если же неблагоприятная ситуация с коронавирусом продолжится, то, вероятно, саммит будет проведен по видеосвязи".

По словам Мусави, "все страны <...>, заинтересованные в безопасности и стабильности региона, убеждены, что этот процесс может спасти ситуацию в Сирии и регионе".

22 апреля главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совещание в режиме телеконференции. В ходе него стороны подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани поддержал предложенную главой Турции Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею о проведении саммита по видеосвязи.

Последний раунд переговоров в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте.

Теги
ИранСирияПереговоры по Сирии в Астане
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