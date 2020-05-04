ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.Об этом сообщил еженедельник Defense News.

ВВС разослали 27 апреля уведомление, в котором промышленным компаниям предлагалось предоставить информацию о гиперзвуковых крылатых ракетах с воздушно-реактивными двигателями и обычными боевыми частями, которые могут запускаться с истребителей и бомбардировщиков.

Ответы промышленности помогут ВВС определить, стоит ли начинать финансирование новой программы, и выяснить, насколько быстро в результате ее реализации можно будет принять на вооружение новое оружие, заявил исполнительный директор ВВС по закупкам Уилл Ропер.

"В случае того, как быстро мы сможем продвинуться с помощью технологии гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД), внедрив ее в крылатую ракету и заставив ее работать, я думаю, что мы сможем двигаться быстро, - сказал он журналистам 30 апреля. - Я не знаю, насколько быстро, но с учетом того, насколько развита технология ГПВРД, я ожидаю, что мы сможем довольно быстро справиться с этим".

В соответствии с полученным предложением ВВС будут стремиться провести предварительный анализ проекта в четвертом квартале 2021 финансового года. Предлагаемые технологии должны включать в себя прямоточные (ПВРД), гиперзвуковые прямоточные (ГПВРД) или двухрежимные двигатели, что является основным отличием от гиперзвукового оружия, разрабатываемого в настоящее время Министерством обороны, все виды которого представляют собой планирующие управляемые аппараты с разгонными ускорителями.

По словам Ропера, у развертываемого гиперзвукового оружия как с ВРД, так и с применением планирующих гиперзвуковых блоков с разгонными ускорителями есть много преимуществ. Гиперзвуковые летательные аппараты (ГЛА) с разгонными двигателями летят чуть ниже космоса, над "плотной атмосферой", где будут летать ракеты с ГПВРД. Это позволяет ракетам с ГПВРД выполнять определенные задачи и цели, которые не могут быть реализованы для ГЛА с разгонными ускорителями. Это также позволит Министерству обороны диверсифицировать компании, которые могут производить гиперзвуковое оружие, сказал он.

"В мире конкурирующих технологий мы не можем допускать никаких слепых зон или уступать место. Таким образом, мы готовимся к тому, чтобы не сдавать позиции по технологиям ГПВРД и гиперзвуковых крылатых ракет в целом", - сказал Ропер.

"Мы будем иметь большую универсальность в целом. Это одна из причин, по которой мы заинтересованы в ускорении технологии, которая готова. Это обеспечит нашим операторам большую гибкость", - подчеркнул он.

"В случае технологии разгонных планирующих ГЛА многие наши основные программы в отделе направлены на одних и тех же поставщиков, отчасти потому, что эти компании первыми внедрили материалы и компоненты, которые не были воспроизведены во всей отрасли, - сказал Ропер. - Одна из причин, по которой я с нетерпением жду запуска программы по гиперзвуковым крылатым ракетам, заключается в том, что у нас будут разные поставщики. Это совсем другая технология".

По словам Ропера, усилия по созданию гиперзвуковых крылатых ракет будут осуществляться при участии Научно-исследовательской лаборатории ВВС США и Управления по перспективным исследования Министерства обороны США (DARPA).

В частности, концепция гиперзвукового оружия с ВРД HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), разрабатываемая DARPA, может послужить основой для новой программы. В рамках этих усилий группа компаний Raytheon - Northrop Grumman и Lockheed Martin - Aerojet Rocketdyne создают гиперзвуковые аппараты с ГПВРД. "Технология ГПВРД прошла долгий путь. Я был очень впечатлен тем, какие производственные технологии имеются в настоящее время, - сказал Ропер. - ГПВРД находится на более продвинутой стадии развития, чем я первоначально считал".

ВВС могут приступить к реализации новой программы гиперзвукового оружия всего через несколько месяцев после закрытия одной из двух программ разработки, а именно программы гиперзвукового ударного оружия с неядерной боевой частью HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Хотя программа HCSW продемонстрировала многообещающие результаты и была готова к летным испытаниям, ВВС отказалась от нее в феврале при формировании бюджета на 2021 финансовый год в пользу оружия быстрого реагирования авиационного базирования ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

Как ARRW, так и HCSW являются планирующим оружием c разгонным ускорителем, созданным компанией "Локхид", но ВВС решили использовать ARRW, потому что оно было более доступным и могло устанавливаться в больших количествах на самолетах B-52 и F-15, сказал Ропер.