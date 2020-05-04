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Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Дата пока не определена

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"У нас нет оснований здесь их [выборы] переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияМолдавияДодон, Игорь
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