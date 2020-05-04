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Лукашенко заявил, что готов организовать очный саммит ЕАЭС 19 мая в Минске

По словам президента Белоруссии, он не очень воспринимает формат видеоконференций

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в любом формате, но сам лично считает возможной очную встречу. Такое мнение он выразил в понедельник в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции.

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана [Касым-Жомартом] Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России [Владимиром Путиным]. Что вам могу сказать и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность", - заявил глава государства.

По словам Лукашенко, он не очень воспринимает формат видеоконференций. "С нас уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь", - считает президент.

Президент Молдавии со своей стороны поддержал предложение Лукашенко о предпочтительности проведения предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.

"Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом. Поэтому, если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу", - сказал молдавский лидер.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанРоссияМолдавияДодон, ИгорьТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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