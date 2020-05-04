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Мадуро отметил помощь, которую Россия, Китай и Куба оказали Венесуэле в борьбе с пандемией

Ранее Венесуэла получила из России две партии тест-систем для выявления коронавируса

ТАСС, 4 мая. Помощь со стороны России и Китая позволила Венесуэле провести тысячи диагностических тестов в условиях пандемии. Об этом заявил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, выступая на саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы, который проходит под названием "Мы вместе против COVID-19" посредством видеосвязи.

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"Мы смогли получить международную поддержку со стороны Кубы, которая прислала подкрепление в виде группы врачей, гигантской группы врачей с большим опытом, я благодарю Кубу, а также Китай и Россию за их логистическую поддержку. Без логистической помощи Китая и России было бы невозможно провести тысячи диагностических тестов", - подчеркнул Мадуро.

По словам главы государства, по состоянию на 3 мая власти южноамериканской республики провели более 480 тыс. тестов, что соответствует примерно 16 тыс. тестов на каждый миллион жителей.

Ранее Венесуэла получила из России две партии тест-систем для выявления коронавируса. В ходе телефонного разговора Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанную помощь.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 3 мая в Венесуэле зафиксировано 357 случаев заражения, 10 человек умерли.

Теги
Мадуро, НиколасКубаВенесуэлаРоссияКитай
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