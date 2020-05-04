Зеленский заявил, что не может допустить реализации второго этапа медреформы

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде нельзя проводить на Украине. Об этом в понедельник в своем обращении заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"С первых дней президентства я получаю абсолютно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа - панацея, другие - что это смерть", - сказал Зеленский.

По его словам, созданная им рабочая группа ведущих врачей вместе с новым руководством Минздрава проанализировала медицинскую реформу и обнаружила в ней как плюсы, так и минусы.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - пояснил Зеленский.

Он утверждает, что некоторым больницам хватит денег только на замок и плакат с надписью "Мы закрылись, держитесь, удачи". "Я не могу всего этого допустить", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.

Оптимизация больниц

1 апреля на Украине начался второй этап медреформы, которую решили не откладывать, не смотря на карантин и распространение коронавируса. Эту реформу задумали еще при президенте Петре Порошенко и министре здравоохранения Ульяне Супрун.

Второй этап реформы меняет механизмы финансирования медучреждений. Им будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы будут снимать с довольствия и закрывать либо же сокращать персонал.

Медицинские учреждения должны будут заключить договоры с Национальной службой здоровья (НСЗ), чтобы получать финансирование из госбюджета. Для этого надо выполнить ряд условий: пройти процесс "автономизации", иметь компьютерную технику и подключиться к общей медицинской базе, а также располагать необходимым оборудованием. Всего на Украине, не считая неподконтрольных территорий на востоке страны, примерно 1800 больниц.

После того, как договор с НСЗ будет заключен, медучреждения смогут получать деньги только за предоставленные услуги. Это значит, что многие больницы в малонаселенной местности могут закрыться, в лучшем случае больница сократит часть медперсонала. На нормальном госфинансировании останутся только так называемые опорные больницы, до которых жителям глубинки будет добираться очень далеко.

Ранее на финансирование клиник местные власти получали медицинские деньги из госбюджета. Они покрывали затраты на зарплаты, коммунальные услуги и закупку лекарств.

Предполагается также ввести специальные госпитальные округа. Это якобы поможет увеличить качество сети медицинских учреждений за счет сокращения округов. В них войдут от трех до пяти районов, которые будет обслуживать больница интенсивного лечения.