ВМС США утверждают, что уведомили РФ 1 мая о заходе эсминцев в Баренцево море

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. США 1 мая уведомили российскую сторону о заходе американских и британского фрегатов в Баренцево море. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Шестого флота ВМС США.

"Министерство обороны России 1 мая было уведомлено о заходе в Баренцево море. Уведомление было сделано во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации", - отмечается в тексте.

Заход эсминцев с управляемым ракетным оружием УРО (ПРО) "Портер", "Дональд Кук", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании американская сторона объяснила обеспечением безопасности на море в сложных природных условиях, а также поддержанием "свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками". В Шестом флоте отметили, что привержены "региональной безопасности и стабильности" при укреплении арктической готовности.

Как сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны), силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие фрегаты. Эсминцы США "Дональд Кук" (бортовой номер 75), "Портер" (б. н. 78) и "Рузвельт" (б. н. 80) относятся к классу Arleigh Burke ("Арли Бёрк") и оснащены системой противоракетной обороны "Иджис" с универсальными пусковыми установками Mk-41 (Эм-кей-41), которые способны запускать как зенитные ракеты, так и крылатые ракеты "Томагавк". Британский фрегат "Кент" способен нести до восьми противокорабельных крылатых ракет "Гарпун".