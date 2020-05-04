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Мадуро считает, что задачей пытавшихся проникнуть в Венесуэлу наемников было его убийство

По словам президента, наемники получали "поддержку и финансирование от правительства США и действующих властей Колумбии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что пытавшиеся проникнуть в республику наемники были посланы с целью его убийства.

"Их главной задачей было убийство президента Венесуэлы. Это была террористическая атака в разгар пандемии", - сказал он, выступая в понедельник на саммите Движения неприсоединения, который проходит в формате видеоконференции. По мнению Мадуро, наемники получали "поддержку и финансирование от правительства США и действующих властей Колумбии".

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках со стороны моря. В свою очередь власти Колумбии отвергли заявление венесуэльской стороны. По их версии, Каракас выдвигает против Боготы необоснованные обвинения с целью отвлечь внимание от внутренних проблем Венесуэлы.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэла
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