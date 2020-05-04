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Саакашвили заявил, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни

Михаил Саакашвили не назвал должность, которую ему предложили в офисе президента

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Назначение на должность бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в структуре украинской власти произойдет в ближайшие дни. Об этом Саакашвили сообщил в понедельник в эфире телеканала "Украина 24".

"Об этом [назначении] сам президент объявит в ближайшие дни. Я консультировался и с ним, и с офисом президента, а также с разными парламентскими лидерами. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - сказал Саакашвили. При этом он не назвал должность, которую ему предложили в офисе президента.

В конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня. Тогда глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили будет назначен на другую должность.

По информации украинских СМИ, Саакашвили предложили войти в Национальный совет реформ. Ранее он уже входил в состав Нацсовета реформ при президенте Петре Порошенко. На одном из заседаний в декабре 2015 года между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым возникла словесная перепалка, в ходе которой министр внутренних дел плеснул на тогдашнего губернатора Одесской области водой из стакана.

Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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