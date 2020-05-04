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Судан назначил первого за четверть века посла в США

Назначение посла стало возможным после того, как в декабре прошлого года Вашингтон и Хартум договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Судан назначил своего первого почти за четверть века посла в США. Об этом сообщил в понедельник МИД арабской страны, передает издание "Ахр Ляхза".

Как отмечается в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства, "американские власти одобрили кандидатуру Нур ад-Дина Сати на пост посла в Вашингтоне". "Судан надеется на повышение своего представительства в Соединенных Штатах с временного поверенного в делах до уровня посла, особенно в контексте нормализации двусторонних дипломатических отношений", - указали в МИД. Судан, говорится в заявлении, "продолжает прилагать все усилия для достижения целей революции и восстановления международного авторитета страны".

Назначение посла стало возможным после того, как в декабре прошлого года Вашингтон и Хартум договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне. Новый глава дипмиссии Сати ранее был послом во Франции, до этого работал в структуре ЮНЕСКО, был посланником генерального секретаря ООН в Африке.

С 1993 года Судан числится в американском списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине тогда же Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном счете привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В 1996 году посольство Судана в США было закрыто, последние годы оно функционировало на уровне временного поверенного в делах Судана в Вашингтоне.

В последнее время в отношениях между двумя странами наметилось значительное потепление. Еще в 2017 году Вашингтон объявил о снятии экономических санкций с Судана, фактическая реализация была осуществлена уже в этом году. Кроме того, в феврале власти Судана обязались выплатить 30 млн долларов компенсаций семьям моряков, погибших в результате атаки боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на эсминец ВМС США "Коул" (USS Cole) в 2020 году у берегов Йемена.

В апреле прошлого года на фоне тяжелейшего экономического кризиса в стране произошел военный переворот. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Уже более полугода в Судане действует управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. Новое переходное правительство приступило к работе в сентябре.

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