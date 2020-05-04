Белый дом опроверг прогнозы об удвоении в США числа смертей в сутки из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Власти США не прогнозируют рост числа смертей из-за коронавируса в ближайшее время до 3 тыс. в сутки - вдвое больше, чем в настоящий момент. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, комментируя соответствующую информацию, опубликованную газетой The New York Times.

В понедельник издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы администрации США, утверждало, что американские власти не исключают скорого роста суточного количества летальных исходов до около 3 тыс.

"Это не является документом Белого дома, материал не был представлен целевой группе [Белого дома по борьбе с коронавирусом] и не проходил межведомственного изучения. Эти данные не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы, - говорится в распространенном в понедельник заявлении Дира. - Поэтапные рекомендации президента США [Дональда Трампа] по открытию страны [снятию санитарных ограничений] основаны на научном подходе, с которым согласны ведущие эксперты в сфере здравоохранения и инфекционных заболеваний".

По словам Дира, здоровье граждан есть и будет главным приоритетом для президента по мере отслеживания усилий штатов по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,16 млн случаев заражения инфекцией, умерли 68 046 человек.