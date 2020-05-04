Сенат США возобновил работу после пятинедельного перерыва, несмотря на пандемию

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Американские сенаторы, покинувшие рабочие места из-за пандемии нового коронавируса на пять недель, в понедельник возобновили полноценную работу, несмотря на опасения, связанные с распространением инфекции. Временный председатель контролируемой республиканцами верхней палаты Конгресса Чак Грассли объявил о начале заседания.

"Заседание Сената началось", - отметил Грассли. Сенаторы присутствуют в зале в медицинских масках и перчатках и придерживаются обязательного требования по соблюдению дистанции не менее двух метров. Их также обязали временно сократить число помощников, работающих вместе с ними в Конгрессе, а также регулярно посещать врача и проходить обследование на выявление инфекции. Перед выступлением законодатели снимают медицинские маски

"По всей нашей стране американские рабочие в важнейших секторах следуют советам специалистов и принимают новые меры предосторожности, продолжая ходить на работу и выполнять важнейшие обязательства, необходимые своей стране, - заявил в пятницу лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки). - Начиная с понедельника Сенат будет делать то же самое".

На протяжении минувших пяти недель Сенат полного состава собирался в экстренном порядке лишь для того, чтобы одобрить пакеты экономических мер в связи с распространением заболевания.

Болезнь в Конгрессе

Макконнелл принял решение о возобновлении работы, несмотря на критику со стороны демократов в связи с тем, что некоторые законодатели и сотрудники их аппаратов заразились ранее коронавирусом. Большинство из них - члены Палаты представителей Конгресса, а также их помощники. Среди сенаторов известно только об одном случае инфицирования. Республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) сообщил 22 марта о заболевании. 7 апреля он рассказал, что вылечился и устроился волонтером для оказания помощи пациентам в больнице.

При этом законодатели контролируемой демократами Палаты представителей могут вернуться на работу только на следующей неделе, заявила ранее спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (от штата Калифорния). Она пояснила, что конгрессмены после консультаций с главным лечащим врачом Палаты представителей отложили принятое ранее решение вернуться на работу также 4 мая.

С начала пандемии демократы выступают за возможность удаленно заниматься законотворческой деятельностью, а республиканцы - присутствовать в Конгрессе с соблюдением всех требований специалистов. Лидеры Палаты представителей считают, что решение Макконнелла может подвергнуть опасности тех, кто работает в Конгрессе, а также жителей столицы. Они призывают республиканцев в Сенате отдать приоритет вопросам, связанным со смягчением последствий распространения нового коронавируса в стране.

Опасения многих экспертов связаны и с тем, что средний возраст американских сенаторов превышает 60 лет, что делает многих законодателей уязвимыми к инфекции.

Законотворческая деятельность

За прошлые недели законодатели обеих палат утвердили несколько пакетов финансовой помощи примерно на $3 трлн. Они продолжают обсуждать новые меры по поддержке экономики. Однако республиканцы и демократы разделились по поводу нового пакета помощи. Демократы считают, что выделяемые средства надо направить непосредственно властям штатов и городов, которые их впоследствии распределят. Так, Пелоси предлагает выделить им дополнительно около $1 трлн. Республиканцы подчеркивают необходимость в первую очередь предоставить помощь бизнесу.

Сенаторы в понедельник рассмотрят и проголосуют по кандидатуре Роберта Файтела на пост генерального инспектора Комиссии по ядерному регулированию. В течение недели сенатские комитеты проведут ряд слушаний по утверждению представленных президентом США Дональдом Трампом кандидатур на посты в вашингтонской администрации. Так, во вторник американский конгрессмен Джон Рэтклифф (республиканец, от штата Техас) выступит в спецкомитете по разведке на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность директора национальной разведки. В четверг посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт выступит в комитете по делам вооруженных сил, который рассмотрит его кандидатуру на пост министра ВМС.

Вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Распространение инфекции привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом, умерло более 68 тыс. человек.